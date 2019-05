San Marino, un ponte tra la Romagna e la Cina con la nuova edizione di ‘Business Tasting 2.0’

Attualità

| 18:43 - 10 Maggio 2019

Ai nastri di partenza la terza edizione di ‘Business Tasting 2.0’.

Il mondo dell’imprenditoria romagnola si dà appuntamento sul Titano. Ai nastri di partenza la terza edizione di ‘Business Tasting 2.0’, l’evento di networking professionale che farà tappa al Palace Hotel di San Marino (via Cinque Febbraio – Serravalle) il 29 giugno prossimo: previsti oltre 350 partecipanti. Scopo dell’iniziativa è quello di aiutare imprenditori e professionisti a sviluppare la loro rete di contatti e quindi far crescere il loro business. L'obiettivo è creare un ponte con la Cina, facendo proprio il concetto filosofico di ‘guanxi’, che riveste fin dal V secolo un ruolo fondamentale all’interno della dottrina confuciana. Il termine ‘guanxi’ indica, nella società cinese, una trama di relazioni personali ed economiche, un ‘network’ di contatti a cui un individuo può fare riferimento per conseguire determinati obiettivi di vita.



“In Cina – spiega Giorgio Matassoni, tra gli organizzatori dell’iniziativa – prima di parlare di lavoro con un cliente o un potenziale cliente, si passa del tempo assieme, per conoscersi, entrare in confidenza, instaurare un dialogo basato sulla fiducia. Le relazioni umane sono sacre. Non esistono relazioni economiche stabili, sane e profittevoli, se non sono la fisiologica conseguenza di un rapporto personale di fiducia. Guanxi è un ideogramma che si compone di due caratteri: ‘guan’, coinvolgere, mettere al centro, e ‘xi’, connettere, relazionarsi. Lo abbiamo scelto come filo conduttore della prossima edizione di Business Tasting in quanto crediamo fortemente nel suo significato. Il palco tondo al centro della sala, con tutta la platea intorno, simboleggerà la centralità della persona, la relazione umana prima ancora della relazione economica”.



Cinque gli speaker che saliranno sul palco per condividere la loro personale esperienza insieme al pubblico di ‘Business Tasting’: Paola Aronne, Davide Venturi, Natascia Putrone, Andrea Conti, Claudio Messina più un super ospite a sorpresa, il cui nome verrà rivelato prossimamente.



https://www.businesstasting.com/edizione2019/



https://www.facebook.com/businesstasting/