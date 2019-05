Novafeltria si mobilita per sostenere la squadra nella semifinale playoff di 1a Cat

Sport

Novafeltria

| 17:29 - 10 Maggio 2019

Tifosi del Novafeltria.

Domenica 12 maggio alle 16.30 lo stadio comunale di Secchiano ospita la semifinale playoff del girone H di Prima Categoria, in campo Novafeltria e Sant'Ermete. I tifosi di casa (Disagio Novafeltria Ultrash) chiamano a raccolta tutti i simpatizzanti e sostenitori della squadra gialloblu per sostenere Muratori e compagni in una gara che vale la stagione. "Domenica presso lo stadio comunale di Secchiano tifare per la nostra maglia dovrà essere motivo di orgoglio per tutto il sudore versatoci sopra durante l’anno, per una Curva che non ha mai smesso di restare vicino alla squadra, per un Paese che insegue un sogno chiamato Promozione", si legge in una nota degli ultras. In caso di vittoria, il Novafeltria potrà giocare la finale playoff sempre in casa, essendo arrivato secondo in campionato. Prima della partita, i supporter novafeltriesi sfileranno in corteo: appuntamento alle 15.30 presso il parcheggio dello stadio comunale di Secchiano: "Rinnoviamo l'invito a partecipare numerosi, per entrare tutti insieme al grido di Dale Nova! e far tremare i gradoni".