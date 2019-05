Meteo Rimini, terza domenica di fila di pioggia

Attualità

Rimini

| 17:07 - 10 Maggio 2019

Auto sotto la pioggia a Rimini.

Continua il maggio dai connotati tipicamente primaverili, con sbalzi termici e alternanza di sole e piogge. All'orizzonte non ci sono ondate di caldo africano, come spesso accaduto negli ultimi anni: per la terza domenica di seguito il tempo sarà inoltre caratterizzato dalla pioggia. Il weekend è partito con il sole, con maggiori annuvolamenti nel pomeriggio di venerdì, temperature sui 20° nella zona del riminese. Secondo le previsioni di Arpae, sabato mattina cieli poco nuvolosi, con nuvolosità in intensificazione nel pomeriggio e possibile piogge in serata. Domenica un'area depressionaria interesserà il Mediteranno centrale, con piogge diffuse sul tutto il territorio riminese. Le temperature caleranno con massime comprese tra 13 e 15°. La persistenza di questa bassa pressione porterà anche nelle giornate di lunedì e martedì nuvolosità estesa con precipitazioni deboli o moderate; temperature inferiori alle medie del periodo. Solamente da mercoledì il tempo tenderà gradualmente a migliorare, con le temperature che torneranno in media.