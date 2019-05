Mia figlia ha novant’anni, spettacolo in scena allo Spazio Teatro Tondelli di Riccione

Eventi

Riccione

| 17:03 - 10 Maggio 2019

Sabato 11 maggio è di scena lo spettacolo 'Mamma a carico, mia figlia ha novant’anni'.

Rientra nelle iniziative del Mese della Famiglia lo spettacolo, in programma Sabato 11 Maggio alle 20.30 allo Spazio Teatro Tondelli, dal titolo “ Mamma a carico, mia figlia ha novant’anni” di e con Gianna Coletti. La rappresentazione, ad ingresso gratuito,è inserita in particolare nelle iniziative dedicate al caregiver e alla cura dell'anziano, giornate in cui la volontà è quella di promuovere il prendersi cura dell'altro.



"Mamma a carico - mia figlia ha novant'anni, è uno spettacolo ironico e struggente sul rapporto tra una donna di cinquant'anni, Gianna, e una vecchia ribelle di novanta, cieca, che porta gli occhiali 3D perché da sempre è abituata ad avere qualcosa sul naso. Non cammina più e la testa ogni tanto va per conto suo. Quella vecchia è Anna, la madre di Gianna. Attraverso una storia vera il testo parla di tematiche universali come il prendersi cura di una persona cara, il conflitto genitori e figli a tutte le età, la lotta per accettare ciò che la vita ci dà e ci toglie. Lo fa con grazia, ferocia, umorismo, musica.

Vincitore dell' Earthink Festival 2017. Selezionato dal portale Milano Teatri tra le migliori rappresentazioni messe in scena nella stagione 2017 - 2018. Viene ospitato all'Alzheimer Fest 2018, "Mamma a carico - mia figlia ha novant'anni, è uno spettacolo leggero, profondo in cui ci si identifica, ci si commuove, si ride" .