Tre giorni di Festa nel quartiere di Borgo Marina a Rimini

| 16:30 - 10 Maggio 2019

Borgo Marina.

Arte, culture e tecnologie per valorizzare persone, istituzioni e luoghi. S’intitola “Mille e una storia. Mille e un'immagine” la festa lunga tre giorni tra che si svolgerà nel quartiere di Borgo Marina a Rimini dal 17 al 19 maggio. Il festival, che coinvolge 500 bambine e bambini della scuola dell’infanzia Gambalunga e della elementare Ferrari, è organizzato nell’ambito del progetto E se diventi farfalla, coordinato dal Centro Zaffiria e sarà presentato in conferenza stampa martedì 14 maggio alla ore 11.45 in Residenza Comunale (sala stampa). Interverranno gli assessori Gloria Lisi, Mattia Morolli e Roberta Frisoni, a rappresentare i tre assessorati coinvolti nell'iniziativa, Alessandra Falconi del Centro Zaffiria, gli insegnanti della scuola Ferrari e il presidente di Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro che sostiene il progetto.