Domenica 19 maggio torna 'Misano in Bici', un momento all'insegna dell'ecologia

Eventi

Misano Adriatico

| 16:13 - 10 Maggio 2019

Gruppo sul lungomare.

Il Comune di Misano, insieme a tutti i Comitati di Frazione e con il supporto tecnico dell'Associazione Valle del Conca, domenica 19 maggio organizza Misano in Bici: una pedalata aperta a tutti lungo tutto il territorio cittadino e il nuovo percorso naturalistico sul Conca.

Per tutti i cittadini e gli amanti di Misano e del suo entroterra, sarà l'occasione per vivere un momento all'insegna dell'ecologia, della socialità, del movimento e della vita all'aria aperta, pedalando alla scoperta dei percorsi che la città offre. La bicicletta è sinonimo di salute, semplicità ed entusiasmo, un simbolo di eco-compatibilità contrario alla frenesia della vita urbana e all'inquinamento.

Partendo da Piazza Repubblica a Misano Mare, l'evento su due ruote toccherà tutte le frazioni del Comune dal mare all'entroterra, per fare poi rientro nuovamente in piazza della Repubblica. I partecipanti potranno partire dalla stazione prescelta e avranno la possibilità di fare il pranzo al sacco sia in spiaggia che nella stessa piazza della Repubblica dove è previsto l’arrivo.

Il ritrovo è alle 9 in piazza Repubblica, la passeggiata in bicicletta partirà alle ore 9.10 e prevede una tappa ristoro in ciascuna frazione. Questo il percorso e il programma:

ore 9,20 Misano Brasile – Parco del Sole

ore 9,40 Villaggio Argentina -Piazza Pio X

ore 10,00 Scacciano – Piazza Maletesta

ore 10,20 Misano Monte – Piazza Castello

ore 10,40 Misano Cella – Piazza Galileo Galilei

SI PROSEGUE SUL FIUME CONCA

ore 11,00 Santamonica – via Corelli (ex Caritas)

ore 11,20 Belvedere – Parco Canadà via Ponte Conca

ore 11,40 Portoverde – Piazzale Colombo

ore 12,00 Misano Centro, parco di via Gramsci

ore 12,15 arrivo al parco Mare Nord

Sarà l'occasione per approfondire la conoscenza del percorso naturalistico sul Conca: il giro prevede che dopo la tappa di Cella il gruppo si inoltri lungo la pista ciclabile a ridosso del fiume immersi nella natura fino a raggiungere il mare.

I partecipanti muniti di bicicletta (meglio se mountain-bike o city-bike) si muoveranno in gruppo, “scortati” dalle guide ciclistiche della Associazione sportiva “Valle del Conca” e dagli agenti della Polizia Municipale. Il percorso è lungo complessivamente 17 Km.

Per chi non volesse fare il giro completo è possibile sia partire alle 10,30 da Misano Brasile con destinazione Portoverde e ritorno insieme al gruppo e in compagnia dei ragazzi dell’associazione “Io Centro” oppure partire anche da ogni singola frazione.

Alle 12 al Parco Mare Nord sarà possibile effettuare il pranzo al sacco mentre dalle ore 13 ci sarà animazione per tutti i bambini a cura del centro per le famiglie distrettuale.