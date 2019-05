Donna incinta investita sulle strisce, è stata soccorsa in codice rosso

Cronaca

Rimini

| 15:43 - 10 Maggio 2019

Il luogo dove è stata investita la donna.

Una donna incinta è stata investita nel primo pomeriggio di venerdì, intorno alle 15, in via Marzabotto a Rimini, all'altezza del civico 30. Secondo la prima ricostruzione del sinistro, stava attraversando la strada sulle strisce, dall'anagrafe al Garden: un'automobile, che procedeva in direzione di marcia Rimini-Riccione, si è fermata per farla passare, ma una seconda vettura, una Hyundai monovolume di colore bianco, dopo aver sorpassato la prima auto, ha investito la donna, che è rovinata sull'asfalto, a circa 2 metri dal punto dell'impatto. Immediati i soccorsi prestati dal personale del 118, intervenuto con ambulanza e automedica. Sul posto, per i rilievi e per regolare il traffico, la Polizia Municipale.