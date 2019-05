Nuovo asfalto in viale Berlinguer a Riccione, proseguono gli interventi sulle strade

Attualità

15:26 - 10 Maggio 2019

I lavori di riasfaltatura in viale Berlinguer.

Il capillare programma di asfaltatura stradale avviato dall’amministrazione comunale di Riccione continua anche la prossima settimana. Lunedì 13 maggio partiranno i lavori rifacimento del manto stradale di viale San Martino, a monte di viale Trento Trieste e delle traverse Via Armellini, Via Ferraris e Via Maroncelli. Dopo la fresatura del manto bituminoso, si procederà al rifacimento della pavimentazione in asfalto con interventi consistenti in questa parte della zona sud della città.





In corso di ultimazione i lavori di asfaltatura di viale Berlinguer, nel tratto compreso tra la rotonda del casello autostradale e la rotonda in corrispondenza del centro commerciale Coop. Complessivamente si tratta di lavori programmati in tutti i quartieri, che nelle ultime settimane hanno interessato arterie stradali importanti come tutto viale D’Annunzio, in concomitanza del passaggio del Giro d’Italia, ma anche altre zone della città a fronte dell’investimento fissato a bilancio per il solo 2019 di 1 milione e 700 mila euro per lavori di manutenzione straordinaria.