Santarcangelo, lavori alla rete idrica. Possibili interruzioni di acqua

Santarcangelo di Romagna

| 15:22 - 10 Maggio 2019

Possibili cali di pressione o temporanea mancata erogazione di acqua.

Nella notte tra martedì 14 e mercoledì 15 maggio, a partire dalle ore 22, a Case Nuove, nel Comune di Santarcangelo, Hera eseguirà alcuni lavori per il potenziamento dell’infrastruttura acquedottistica.

In particolare, verrà effettuato il collegamento della nuova rete idrica di adduzione in uscita dall’impianto di sollevamento situato a Case Nuove e i lavori, che avranno una durata prevista di 6 ore, potrebbero comportare cali di pressione o la temporanea mancata erogazione di acqua nelle località comprese tra la zona di Tribola e Montalbano e quella di Canonica.

Per limitare i disagi per i cittadini, Hera ha programmato il lavoro nelle ore notturne. Sarà inoltre previsto un servizio di autobotti, che potranno tempestivamente intervenire in caso di necessità o imprevisti nelle lavorazioni.