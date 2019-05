Ore di bike sharing gratuito per chi ha l'abbonamento 'Mi muovo in bici Rimini'

Attualità

Rimini

| 14:22 - 10 Maggio 2019

Ragazzo in bici (foto di repertorio).

Ogni anno "Mi muovo in bici Rimini" ha come obiettivo quello di convincere quante più

persone possibili ad avvicinarsi all’uso della bicicletta e del bike sharing per pianificare i

propri spostamenti, per migliorare la qualità di vita di chi le biciclette le utilizza e anche di

chi non lo ha mai fatto. Una città con più bici e meno mezzi privati è una città più bella e

con un ambiente migliore.

Sulla base di questo obiettivo torna una delle promozioni di maggiore successo del 2018,

"#2oreperte", con cui il bike sharing di Rimini omaggia i propri utenti con una risorsa tra

le più preziose: il tempo. La promozione è valida per i possessori di un abbonamento

annuale al servizio, oltre che per tutti coloro che acquisteranno un nuovo abbonamento.

A partire dall’11 maggio fino al 29 settembre 2019 ogni sabato e ogni domenica, le prime due ore di utilizzo non saranno soggette a scatto tariffario. Con "#2oreperte". "Mi muovo in bici Rimini"vuole offrire nuovamente ai propri utenti la possibilità di pedalare in tutta tranquillità senza dover pensare al tempo che scorre, qualcosa che nessuno potrà mai restituire. Per gli utenti del servizio pianificare i propri spostamenti nei fine settimana in sella alle due ruote gialle sarà ancora più facile e divertente, potranno godersi appieno la città pedalando in tutta tranquillità, visitando un museo, andando al cinema, a fare shopping o semplicemente trascorrere momenti sereni assaporando la città da un punto di vista più bello.

La promozione è valida fino al 29 settembre 2019 ogni sabato e ogni domenica.