Casello di Rimini Nord dell'autostrada A-14 chiuso per tre notti

| 13:39 - 10 Maggio 2019

Sulla A14 Bologna-Taranto, per programmati lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, sarà chiusa la stazione di Rimini nord, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-sarà chiusa l'uscita della stazione di Rimini nord, per chi proviene da Pescara/Ancona:

per una notte, dalle 22:00 di lunedì 13 alle 06:00 di martedì 14 maggio;

per una notte, dalle 22:00 di mercoledì 15 alle 06:00 di giovedì 16 maggio;

-sarà chiusa la stazione di Rimini nord, in entrata verso Ancona/Pescara e in uscita per chi proviene da Bologna, per una notte, dalle 22:00 di giovedì 16 alle 06:00 di venerdì 17 maggio.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione autostradale di Rimini sud o di Valle del Rubicone