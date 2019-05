Rimini, da giugno tredici interventi nelle scuole per una spesa di 140.000 euro

| 13:30 - 10 Maggio 2019

Dalle materne alle medie, al termine dell’anno scolastico 2018-2019 saranno 13 le scuole interessate da interventi di manutenzione di edilizia scolastica per cui il Comune di Rimini investirà 140 mila euro. Un bacino di utenza ampio, di circa 2.500 alunni e distribuito su tutto il territorio comunale, beneficerà dunque di una serie di interventi già programmati durante l’anno scolastico e che, oltre a quelli effettuati a pasqua, approfitteranno della pausa estiva per essere realizzati.



Tra gli interventi il miglioramento delle aree di pertinenza alle, giardini e spazi verdi, accessibilità e nuovi servizi sanitari per disabili, nuove pavimentazioni, tinteggiature, attrezzature per giardino e spazi sensoriali, potenziamento illuminazioni. Gli interventi saranno realizzati da Anthea.



“Più di duemila alunni riminesi e le loro famiglie– commenta Mattia Morolli, assessore ai servizi educativi del Comune di Rimini – ritroveranno a settembre spazi scolastici rinnovati e migliorati. Ci sono anche innovazioni come il giardino sensoriale, frutto del prezioso lavoro fatto dalle insegnanti con la outdoor education. Dopo le anticipazioni pasquali, partiranno infatti da giugno una nuova serie di interventi, più strutturali, per continuare nella necessaria opera di ammodernamento del patrimonio scolastico di tutto il nostro territorio, in ogni classe di età dai 0 ai 13 anni”.



LE SCUOLE INTERESSATE. Asilo nido Peter Pan, scuola materna il Galeone, scuola materna Coccinella, scuola materna la Rondine, scuola materna la Lucciola, scuola elementare Alba Adriatica, asilo nido Scarabocchio, scuola elementare Flavia Casadei, scuola elementare Lambruschini, scuola elementare Miramare, scuola elementare Madre Teresa San Giuliano, scuola materna XX Settembre, scuola media Panzini.