Attualità

Bellaria Igea Marina

| 13:22 - 10 Maggio 2019

Pensilina autobus.

La società Patrimonio Mobilità della Provincia di Rimini ha avviato a Bellaria Igea Marina, così come in altre realtà costiere, l’attività di rinnovo delle pensiline e di ripristino delle sedute, che interesserà sette punti di fermata del servizio di trasporto pubblico locale. I lavori, definiti con modalità tali da arrecare il minor disagio possibile all’utenza, si protrarranno per qualche giorno e non produrranno modifiche agli orari di fermata dello stesso servizio di trasposto.