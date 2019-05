Contributo per pagare le bollette gas di Sgr: ecco come fare per richiederlo

Attualità

Rimini

| 13:06 - 10 Maggio 2019

Sede Sgr Servizi di Rimini.

Dal 20 maggio al 18 ottobre 2019 il Comune di Rimini, in base agli accordi assunti con Società Gas Rimini, raccoglierà le domande per la distribuzione del Fondo di Solidarietà SGR.

In base agli accordi, il Comune di Rimini svolgerà una funzione meramente organizzativa – e a costo zero - volta esclusivamente alla raccolta delle domande e alla verifica delle istruttorie sulla base dei requisiti richiesti da Sgr, responsabile della gestione organizzativa e finanziaria, che poi si occuperà della liquidazione.

La domanda va consegnata a Ufficio Bandi, Via Ducale n. 7: dal lunedì al venerdì: dalle ore 8,30 alle ore 12,30 martedì e giovedì: 8,30-12,30 e 15,00-17,00. 0541 704689.