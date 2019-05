Mercatini, manifestazioni, convention, passeggiate in bici: sarà un week-end 'spaziale'

Eventi

Rimini

| 12:21 - 10 Maggio 2019

Partecipanti alla Starcon.

La primavera porta con sé tanta voglia di uscire, fare passeggiate, vivere all’aria aperta e molte saranno le occasioni che lo permetteranno questo week-end con un calendario di eventi davvero ricco. Se volete qualche spunto ecco qualche idea.





MANIFESTAZIONI





Alieni di tutte le razze e di tutte le forme stanno per atterrare al Palacongressi di Bellaria Igea Marina. Fino a domenica 12 sarà di scena la Starcon 2019 multiconvention di fantascienza, scienza, fantasy e tanto altro. Quattro giorni con ospiti internazionali, giochi, incontri e divertimento. Sarà possibile imparare una lingua aliena con le lezioni di klingon, tentare la fuga con la Escape Room a tema, ammirare la mostra di fantamodellismo, partecipare al gioco di ruolo notturno Kobayashi Maru Game e non solo. QUI tutte le info.





Un nuovo spazio- il decimo in meno di otto anni- ancora più ambizioso e suggestivo, una programmazione che mira sempre di più a superare la logica del mercato in favore di un evento da vivere tutta la giornata, la rete sempre più numerosa di realtà che presentano le loro iniziative in occasione di un appuntamento capace di richiamare oltre 10.000 persone: Matrioska #15 è pronto, nel weekend che va dal 10 al 12 maggio, a ridare vita alla Colonia Novarese in via Principe di Piemonte a Rimini. QUI tutte le info.





MERCATI E PASSEGGIATE





Sabato 11 e domenica 12 maggiotorna a Riccione la mostra mercato I fiori del mare, un intero week-end che colora Viale Dante trasformandolo in un giardino unico e straordinario. Sabato 11 e domenica 12 maggio il tour delle Piazze In Fiore organizzato da SGP Eventi e Comitato viale Dante, con la collaborazione del Comune di Riccione, porterà floricoltori provenienti da tutta Italia con le più belle piante e fiori per interni ed esterni. Orario continuato dalle 9 alle 20, sabato anche alla sera.





Torna a Santarcangelo di Romagna Balconi Fioriti, la mostra/mercato florovicaistica più attesa della regione, l'occasione giusta per gli acquisti di primavera. Il centro storico della cittadina medievale si veste di colori e di profumi con piante e fiori provenienti da tutte le Regioni. Balconi Fioriti è un evento imperdibile per chi ama i fiori ed il giardinaggio, ma non mancheranno spettacoli, mostre ed iniziative culturali così come concorsi ed altre attrazioni per tutti i visitatori.





Saranno la piazza dell’acqua e il ponte di Tiberio di Rimini il punto di ritrovo e di partenza della gita in bicicletta, con visita guidata, che si svolgerà domenica 12 maggio. Un’iniziativa organizzata nell’ambito dell’European Green Week, che prevede una giornata alla scoperta dell’area naturalistica dell’ex cava “In.Cal. System”. Il tragitto in bici lungo la pista ciclabile del Marecchia prevede la visita guidata dell’area dell’ex cava, insieme alle Guardie Ecologiche Volontarie di Rimini. QUI tutte le info.





Appuntamento per tutti, bambini e genitori insieme, domenica 12 maggio 2019 dalle 16.00 alle 19.00, con Bilìn: la festa che chiude la stagione Teatrale con un pomeriggio dedicato a tutti, che vede la rinnovata collaborazione di Città Teatro con il Centro per le famiglie distrettuale e il Comune di San Clemente. La festa si terrà quest’anno anziché nell’usuale location del giardino circostante il Teatro Villa, in Piazza Mazzini, il centro storico di San Clemente.





Per una piacevole gita fuori porta, sabato 11 e domenica 12 maggio a Badia Tedalda (AR), si terrà la seconda edizione di Badia Erbe e Magia. La festa ha un ricco programma con spazi dedicati a tutte le età. Sabato mattina è prevista l'escursione a Monterotondo, territorio di magia e fascino: partenza alle ore 09.30 da Ville di Fragheto, località di Casteldelci (RN) accompagnati da guide ambientalistiche e allietati dal gruppo OttoNarrante di Pennabilli. QUI tutte le info.





Rinviata per maltempo lo scorso fine settimana, è in programma per domenica 12 maggio la pedalata per bambini e famiglie organizzata da Bicifestival, insieme al Comune di Riccione, in collaborazione con i buon vicinato e il comitato di San Lorenzo. Il pomeriggio di domenica (ritrovo alle ore 14) prevede di incontrarsi presso il giardino Turati di viale Puglia per una pedalata alla scoperta della città (assistita dal personale della Polizia Municipale), un percorso per tutte le età con destinazione parco della Resistenza dove a tutti i partecipanti verrà offerta la merenda.





TEATRO E MUSICA





Dopo il successo della prima edizione nel 2018 a Misano, il Cold Fest arriva a Rimini grazie a un gruppo nutrito di progetti sostenitori, tra cui il nuovissimo “JustFor1Day”, spin-off di Smiting Festival per questo 2019. Quattro band anche per la seconda edizione del Cold Fest, il festival live dedicato agli appassionati della scena musicale underground di forte ispirazione wave e dark anni 80 e contemporanea aprendosi anche allo psych rock e synth punk. QUI tutti gli appuntamenti di questo week-end.





Il festival Filo per filo Segno per segno dà il via agli spettacoli del Laboratorio Stabile portati in scena dai ragazzi, vero motore dell'iniziativa. Nelle serate del 10 e 11 maggio il teatro Il Lavatoio di Santarcangelo ospiterà alle 21.15 rispettivamente “Variazioni su Shakespeare”, “In viaggio tra le pagine” e “Il diario di Anne”. Quest'anno il tema scelto che ha guidato ogni percorso è stato il silenzio. Domenica 12 maggio alle ore 17 al Teatro Lavatoio di Santarcangelo si terrà poi il debutto in prima nazionale di una produzione firmata Alcantara Teatro: lo spettacolo “Il piccolo Aron e il Signore del bosco” con Sara Galli su testo di Francesco Niccolini, per la regia di Damiano Scarpa.





DISCOTECHE



Partenza con il botto lo scorso 28 Aprile per il Byblos club di Misano Monte e numeri di presenze che non si vedevano dai tempi d’oro. Per la seconda serata, nonostante il meteo fosse avverso, il locale era pieno sia a cena che per la serata disco del dopo cena. Per il terzo sabato ci saranno sorprese per quanto riguarda la scelta dei menù della cena e in consolle torna Frankie P.





Venerdì torna l’appuntamento con l’anima più glamour della Villa delle Rose. In consolle il più grande seduttore della musica elettronica, Sylvain Armand.





Tutti i weekend la spiaggia del Samsara Riccione si anima con i Beach Party: musica, divertimento e relax per la festa più rivoluzionaria della Riviera.