Soste selvagge davanti ai passi carrabili, la Municipale è assente

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 11:17 - 10 Maggio 2019

Auto davanti ai passi carrabili.

Soste selvagge a Santarcangelo: proteste dei residenti con segnalazioni di 'ripetuti parcheggi dinanzi ai passi carrabili'. “Ora basta – scrive un cittadino alla nostra redazione – siamo regolari concessionari di passi carrabili, con puntuale pagamento dei tributi al Comune per l’occupazione del suolo pubblico, in via Daniele Felici ci sono auto continuamente in divieto di sosta che come si vede nella foto - spiega - quasi fa fatica a passare una macchina e quel tratto è a doppio senso. La Municipale è completamente assente". Ricordiamo il numero segnalazioni whatsapp di Altarimini 347 8809485.