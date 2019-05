Ricercato da anni: alloggiava in un hotel di Viale Porto Palos a Rimini

Cronaca

Rimini

| 10:48 - 10 Maggio 2019

Sul suo capo pendeva un mandato di arresto internazionale per associazione a delinquere ed abuso d’ufficio ed è finito in manette a Rimini un quarantaseienne di origine bosniaca. Gli agenti della polizia di Stato, nella mattinata di giovedì, hanno svolto un controllo in un hotel di Viale Porto Palos, dove avevano ragionevoli motivi per ritenere che si trovasse alloggiato l’uomo.

Una volta sul posto i poliziotti hanno chiesto conferma al personale della reception circa la presenza dell’uomo nella struttura ricettiva. Accertata la presenza dell’uomo hanno atteso quest’ultimo nella hall.

Appena arrivato gli agenti lo hanno identificato e accompagnato presso la gli uffici della Questura di Rimini per gli accertamenti di rito.

Qui si è appurato che l’ufficio Interpol della Bosnia aveva diramato le ricerche in campo internazionale dal 23 agosto 2018 per associazione a delinquere e abuso d’ufficio per una condanna di anni 2 e mesi 6 di reclusione. L’uomo, nel periodo compreso tra la metà del 2011 e la fine del 2014, tra Sarajevo e Tuzla, insieme ad altre persone, aveva dato vita ad un’associazione per delinquere. L’uomo in qualità di membro del Partito popolare del lavoro per il miglioramento e consigliere del Ministro dell’Agricoltura per la gestione delle risorse idriche e delle foreste della Federazione della Bosnia ed Herzegovina, abusando delle sue funzioni, aveva sottratto fondi destinati al sostegno finanziario per l’esportazione di prodotti agricoli per un importo superiore a 50.000,00 Bam (moneta locale) corrispondente a circa 26000 Euro. L’associazione per delinquere di cui faceva parte l’uomo aveva ricavato proventi illeciti per una somma pari a 817.000,00 Bam, corrispondenti a circa 419.000,00 Euro. Il 46enne è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Rimini a disposizione dell’Autorità Giudiziaria