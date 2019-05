Cronaca

Rimini

| 10:45 - 10 Maggio 2019

Tamponamento tra due auto.

Un tamponamento tra due auto, fortunatamente di lieve entità, ha paralizzato il traffico, intorno alle ore 10.40 di venerdì 10 maggio, sulla statale Adriatica a Rimini in direzione Riccione. Lo scontro è avvenuto all’altezza della rotonda con via della Fiera. Il traffico è fermo già dall’altezza di via Marecchiese, con una coda di almeno 3 chilometri. Sul posto un ambulanza e la Polizia Stradale di Rimini.