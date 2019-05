Ragazzino di 11 anni investito mentre va in bici a scuola, arriva l’elisoccorso

Cronaca

Riccione

| 10:02 - 10 Maggio 2019

Grave incidente venerdì mattina a Riccione. Erano circa le 8 in via Massaua quando un ragazzino di 11 anni, probabilmente diretto in bici alla vicina scuola media “Geo Cenci”, è stato investito da un’auto in corsa. Violentissimo l’impatto a seguito del quale il ragazzino è rovinato violentemente sull’asfalto. E’ stato soccorso dal personale del 118, sul posto con un’ambulanza e un’automedica, tuttavia, data la gravità delle sue condizioni, si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso, giunto da Ravenna, per consentire il trasporto dell’11enne all’ospedale “Bufalini” di Cesena.

Per i rilievi del caso è intervenuta la Polizia municipale che, per consentire i soccorsi, ha momentaneamente bloccato la circolazione.