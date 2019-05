Ecco le classi vincitrici del concorso fotografico EurHope 2019

Attualità

Rimini

20:38 - 09 Maggio 2019

I ragazzi dell'Istituto tecnico 'Marco Polo' di Rimini.

Sono gli studenti della classe IV B GC delle Aldini Valeriani di Bologna (nella foto gallery) ad aggiudicarsi il primo premio del concorso fotografico EurHope 2019: il photocontest, ormai giunto alla sua terza edizione, promosso da Europe direct Emilia-Romagna dell'Assemblea legislativa per stimolare gli studenti a riflettere sull'Europa, sul senso di appartenenza all'Ue e sulla cittadinanza attiva europea.

I ragazzi dell'istituto scolastico bolognese hanno vinto con lo scatto "Taking a decision makes the difference", ricevendo 3.500 euro da utilizzare per la realizzazione di attività o strumentazioni didattiche per gli studenti. "La foto rappresenta l'indifferenza delle persone- hanno spiegato gli studenti della IV B- sui temi del voto ma anche su quelli della solidarietà. Lo scatto vuole mandare un messaggio forte: serve una presa di coscienza da parte di tutti i cittadini europei". La premiazione è avvenuta stamattina in viale Aldo Moro nel corso dell'evento "Io Cittadino europeo? L'Europa raccontata dai ragazzi tramite la fotografia, la musica e i social", promosso dell'Assemblea legislativa in occasione della Festa dell'Europa.

Seconda classificata la IV F dell'Istituto tecnico "Marco Polo" di Rimini con la fotografia intitolata "Melting pot", che si è aggiudicata così un premio di 2.500 euro: "Il mare è il protagonista della nostra foto- hanno raccontato i ragazzi ricevendo il premio nella sede del parlamento regionale- perché oggi è un punto centrale nel dibattito europeo con la questione migranti. Noi lo abbiamo interpretato come punto d'incontro, un luogo di scambi".

Il terzo e quarto premio, per un totale di 2mila euro, sono andati rispettivamente alla classe IV U Tur del "Salvemini" di Casalecchio di Reno (Bologna) e alla classe IV A Graf dell'istituto "Oriani" di Faenza (Ravenna). Gli studenti di Casalecchio hanno partecipato con lo scatto "Diven(ti amo) Europa": "Abbiamo voluto rappresentare la scala evolutiva che ha portato alla formazione dell'Europa- hanno spiegato gli studenti. Nella prima parte ci sono delle persone sedute al proprio banco, che rappresentano i singoli stati, limitate all'interno dei loro confini. Per questo sono grigie. I colori affiorano man mano che si va verso l'Europa: il ragazzo alla fine della foto ha lo zaino in spalla pronto alla scoperta di questo mondo che può offrire mille opportunità". "Unione" è il titolo, invece, della fotografia portata dai ragazzi faentini: "La foto rappresenta il nostro auspicio di integrazione cioè l'Europa e gli europei sempre più accoglienti con chi viene da fuori."

Quest'anno il concorso EurHope è stato ispirato dalla campagna "Stavolta voto" promossa dal Parlamento europeo in vista delle prossime elezioni europee di maggio 2019. Questo lo slogan ufficiale della campagna: “Stavolta sperare in un futuro migliore non è abbastanza: dobbiamo assumerci la responsabilità delle nostre scelte. Per questo stavolta non ti chiediamo solo di votare, ma di convincere le persone intorno a te ad andare a votare. Se votiamo tutti, vinciamo tutti”. Ogni classe poteva partecipare con cinque fotografie, che sono state pubblicate sulla pagina Facebook di Europe Direct: i "mi piace" del pubblico, insieme al voto di un nucleo di valutazione appositamente costituito, hanno contribuito a decretare i vincitori.