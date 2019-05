Calcio C, playout: le sfide con la Virtus Vecomp si giocano di domenica e non di sabato

Sport

| 19:49 - 09 Maggio 2019

Un'immagine di Rimini- V.Vecomp al Neri vinta dai biancorossi in extremis con rete di Badjie.

Spostate di un giorno le gare playout del Rimini Calcio. Invece di sabato 18 (andata) e sabato 25 (ritorno) la doppia sfida con la Virtus Verona si giocherà alla domenica: 19 e 26 maggio. E' quanto stabilito giovedì pomeriggio a Firenze, dietro richiesta della Virtus Verona, nella riunione delle società con i funzionari delal Lega Calcio. Non cambia l'orario delle partite: entrambe alle ore 16.

REGOLAMENTO A conclusione delle due gare, in caso di parità di punteggio, dopo la gara di ritorno, per determinare la squadra vincente si terrà conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità verrà considerata vincente la squadra in migliore posizione di classifica al termine del campionato. Le squadre che risultano perdenti, retrocederanno al campionato di Serie D.