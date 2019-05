Attualità

Rimini

| 19:06 - 09 Maggio 2019

Beneficenza, "La partita del Cuore per Luisa" allo stadio Neri venerdì 17 alle ore 17.

E’ scattato il conto alla rovescia per “La partita del Cuore per Luisa”, l’evento benefico dedicato a Luisa Stracqualursi che vedrà di fronte una selezione targata Rimini F. C. opposta alla selezione regionale dell’Agenzia delle Entrate.

L’iniziativa, a ingresso libero, si svolgerà venerdì 17 maggio, allo stadio “Romeo Neri”, con inizio alle ore 17. Il ricavato della giornata sarà devoluto a sostenere la causa di Luisa, la ricercatrice affetta da un carcinoma al seno in stato avanzato che necessita di cure specifiche praticate solo negli Stati Uniti.

A inizio anno, come noto, partì una vera e propria gara di solidarietà per raccogliere la somma necessaria (500.000 euro) per permettere a Luisa di recarsi negli Usa e sottoporsi alle terapie necessarie a darle una concreta speranza di guarigione. E lo scorso 19 febbraio, in occasione di Rimini-Ternana, proprio Luisa fu presente al “Neri” per raccontare la sua storia e contagiare tutti con la sua incredibile tenacia e voglia di combattere per vincere la propria battaglia. In quell’occasione ci si diede appuntamento alla sfida benefica di venerdì 17 maggio, una sfida alla quale il Rimini F. C. invita tutti i tifosi e gli sportivi biancorossi a essere presenti.

In attesa della partita tutti coloro che volessero contribuire a sostenere la causa di Luisa potranno farlo utilizzando la piattaforma di raccolta fondi www.gofundme.com o il portale www.luisavive.it.

Al termine della sfida, infine, chi lo desidera potrà concludere in bellezza la giornata di amicizia e solidarietà con un gustoso “terzo tempo”, una conviviale che si svolgerà al ristorante “L’ingrata” (piazzetta S. Martino 6 – Rimini). Per info e prenotazioni: 0541.782490.