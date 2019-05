Dal Messico a Cattolica: Lucy Noriega, chef internazionale a Palazzo Mancini

Attualità

Cattolica

| 17:31 - 09 Maggio 2019

Chef messicana Lucy Noriega con il sindaco Mariano Gennari.

È “sbarcata” nella Regina la prestigiosa chef messicana Lucy Noriega. Si tratta della sua prima volta in Italia e non ha voluto mancare di fare la conoscenza della città a cominciare da Palazzo Mancini. Nel primo pomeriggio, infatti, il Sindaco Mariano Gennari e l'Assessore al Turismo Nicoletta Olivieri hanno fatto gli onori di casa ed hanno presentato nel migliore dei modi Cattolica all'illustre ospite. La Noriega è stata entusiasta dell'accoglienza cittadina. Per lei oltre venti anni di esperienza nel campo della gastronomia. Attualmente ricopre il ruolo di Executive Chef per Dinner in the sky Mexico. Si è laureata con lode in alta cucina presso "L'Ecole et Fondation Le Cordon Bleu" di Londra, ha frequentato prestigiosi ristoranti come il Ritz Carlton London, i negozi Harrods, Au pied de cochon (Parigi) ed è stata chef dell'ambasciatore messicano nel Regno Unito, lavorando ad eventi diplomatici per i reali e politici di alto livello provenienti da gran parte del mondo. È stata chef per il Sultano del Bruney, Hassanal Bolkiah, e per eventi privati e cene di cortesia di Lady e Lord Brennan (proprietari dell'hotel Ritz). È stata invitata ad importanti congressi gastronomici internazionali, ha anche eseguito tournée gastronomiche internazionali in diversi paesi e conta una grande esperienza in banchetti. Giovedì sera (9 maggio) sarà già all'opera qui a Cattolica per i commensali di Dinner in the sky Italia e sabato per uno showcooking di KitchenHouse a Serravalle.