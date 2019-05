Studentessa riminese vince il concorso San Carlo The best aperitivo ever con Rustica

Attualità

Montecolombo

| 17:24 - 09 Maggio 2019

Angela Balzi, in compagnia dei testimonial di Rustica, Bruno Vanzan e Roberto Valbuzzi.

Ventiduenne, residente a Montescudo Montecolombo e un percorso di studi in Economia dell’Impresa presso l’ateneo riminese Alma Mater Mater Studiorum (Università di Bologna), Angela ha partecipato al concorso per divertimento, nella speranza di aggiudicarsi uno dei tanti special kit in palio per preparare gli aperitivi, scoprendo poi con grande sorpresa di aver indovinato in anticipo il tema della magica serata svoltasi allo Spirit de Milan, una delle location più cool del panorama milanese, dove lei stessa, in compagnia dell’amica Margherita Delbianco, è stata protagonista dell’evento.



Cinque erano i temi della serata: dress code, animazione, musica, food&drink, privé e Angela, tra oltre 7.000 partecipanti, ha indovinato quello giusto, aggiudicandosi così una magica serata.

La festa ha avuto luogo in un’atmosfera da sogno, con una sorprendente animazione, un insolito divertente dress code e tanta ottima musica; un fantastico modo per Angela di festeggiare la sua prima volta a Milano.



Angela, nella foto in compagnia dei testimonial di Rustica, Bruno Vanzan e Roberto Valbuzzi, per una notte è stata protagonista di una festa davvero superlativa con accesso all’esclusiva area privé e la degustazione delle nuovissime e inedite ricette a base di Rustica preparate dall’executive chef Roberto Valbuzzi, accompagnate dai deliziosi e creativi cocktail firmati dal bartender campione del mondo Bruno Vanzan.



Felice della serata da Vip vissuta la giovane studentessa, al suo terzo anno di studi, pensa già al futuro nel campo dell’insegnamento o in banca, mentre degusta le nuove ricette a base di Rustica, sorseggia un colorato cocktail e si gusta una notte magica.