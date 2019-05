Sette vigili invece di 24, Polizia Municipale dell'Unione Valconca pronta allo sciopero

Attualità

17:10 - 09 Maggio 2019

I dipendenti dell'Unione dei Comuni Valconca sono pronti ad aprire lo stato di agitazione sindacale. Il dito è puntato verso gli amministratori dei Comuni che fanno parte dell'Unione: in particolare, spiegano i sindacati, "sul territorio sono operativi 7 agenti di Polizia Municipale, compreso il Comandante, mentre le normative vigenti prevedono almeno 24 unità". Gli avvicendamenti alla guida dell'Unione Valconca non hanno portato risposte ai lavoratori e a ciò si è aggiunto anche lo sfratto dalle due sedi assegnate. "Come si può continuare a lavorare se non si è considerati parte degli Enti per i quali si lavora?", domandano i sindacati in una nota congiunta. "Occorre credere nell’associazione di funzioni, considerare gli uffici dell’Unione come uffici non terzi rispetto a quelli comunali, assicurare le risorse strumentali e umane necessarie superando, in una visione strategica d’insieme, quei campanilismi che non possono coesistere con l’idea stessa di Unione", chiosa la nota.