Attualità

Rimini

| 16:52 - 09 Maggio 2019

Strada di Cavallino.

A seguito delle recenti precipitazioni, è peggiorata la situazione del movimento franoso presente sulla SP 41 Rimini Montescudo in Comune di Coriano/Montescudo Montecolombo (km 11+500 Via Briglia). La Provincia ha così dovuto istituire il senso unico alternato a vista. L’Ufficio Viabilità provinciale ha già in corso la redazione di un progetto di sistemazione dell’importo di 350 mila euro, che presto verrà approvato per dare inizio ai lavori entro l’estate.