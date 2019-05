Sicurezza, risparmio e innovazione: i criteri per scegliere il casinò giusto

Attualità

Nazionale

| 16:34 - 09 Maggio 2019

Starcasino online.

I Casino online sono sempre più gettonati, perché offrono vantaggi che i giochi delle macchinette fisiche non prevedono. Si tratta di condizioni favorevoli che riguardano: l’aspetto logistico, perché non è necessario spostarsi; l’aspetto economico, perché spesso vi sono opzioni di risparmio; l’ampia scelta che non lascia scontento neppure il giocatore più esigente.

Ma come orientarsi nella scelta dei giochi di questo genere sul web?

Innanzitutto, per scongiurare ogni problema, è bene valutare che il portale adocchiato presenti la certificazione del Monopolio di Stato, AAMS, che garantisce la legalità dei giochi ed è fonte di sicurezza nella gestione dei pagamenti. In secondo luogo, le attività ludiche in questione possono spesso essere giocate in modalità demo, ovvero facendo delle prove gratuite. In questo modo si dà all’utente la possibilità di saggiare l’esperienza di gioco e decidere se vale la pena proseguire oppure no.

Una volta effettuata la registrazione, nella maggior parte dei casi, viene rilasciato al nuovo iscritto un bonus di benvenuto di cui è possibile usufruire. È il caso di Starcasinò che offre un bonus senza deposito a chi dopo l’iscrizione ha provveduto a convalidare il conto, inviando al portale i documenti di riconoscimento. Un procedimento semplice che consente all’iscritto di poter usufruire anche successivamente di tutti i vantaggi che il sito offre e che propone agli utenti mediante newsletter.

Un altro elemento da non disdegnare, quando si parla di casino online, è l’opportunità di poter accedere alle piattaforme di gioco anche da dispositivo mobile. Oggi l’utilizzo degli smartphone è sempre più frequente, così come l’attenzione agli aspetti tecnologici che hanno come scopo quello di rendere più accattivante l’esperienza di gioco. I temi dei giochi e l’atmosfera vengono resi accattivanti da una cura certosina per i dettagli: dalla grafica al sonoro; dalle luci agli effetti animati.

Tutti questi aspetti concorrono a darci un’idea di come sia concretamente strutturato un casinò degno di questo nome. Gli utenti poco esperti, però, possono essere agevolati nella loro scelta anche grazie al servizio di assistenza clienti, di cui quasi tutti i portali dispongono. In caso di dubbio o perplessità, infatti, ogni richiesta può essere effettuata contattando direttamente la fonte.