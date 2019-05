Pasini pronto per la nuova ultramaratona: destinazione il deserto dell'Australia

Sport

Cattolica

| 16:20 - 09 Maggio 2019

Fabio Pasini con il sindaco di Cattolica Mariano Gennari.

Passaporto e zaino in spalla: Fabio Pasini è pronto per la sua nuova ultramaratona. L'ultima prova della particolare “sfida ai 5 Continenti” che ha deciso di compiere sfidando se stesso: destinazione l'Australia. Si annuncia come la gara più lunga ed impegnativa del challenge con 9 giorni in autosufficienza, dal 15 al 24 maggio, per percorrere 520 km nel deserto. Ma il runner cattolichino non si smentisce e dice: “Sono pronto a tutto”.

Era fine marzo quando Pasini aveva fatto rientro dal Vietnam, penultima tappa delle cinque sfide sportive che si è prefissato di completare in dieci mesi. “La gara nel Paese asiatico – ha spiegato Pasini – è stata molto dura. Ma sono davvero soddisfatto di ritrovarmi al momento, al termine delle quattro ultramatore, in terza posizione nella classifica mondiale”. Il primo appuntamento per Pasini si era svolto a Tromsø, una città della Norvegia settentrionale a 300 km dal polo nord tra il 13 ed il 15 luglio scorso. A settembre la sfida si era spostata Bolivia, a novembre è stata la volta del Mozambico, a marzo appunto il Vietnam e adesso l'Australia.

Da vero sportivo Pasini non ha mai smesso di allenarsi concentrandosi sulla corsa e sulla gestione delle condizioni meteo-ambientali che andrà a trovare. Ad aiutarlo attrezzature e macchinari specifici, ma per la sua preparazione è solito sfruttare anche il territorio nostrano che “non ha solo il mare – aveva spiegato Pasini - ma vanta un entroterra veramente allenante, con la foce del Conca fino a Morciano o la spiaggia che può inoltrarsi fino a San Bartolo. Per l’aspetto tecnico ho la supervisione dal veterano Stefano Gregoretti. Per la giusta alimentazione mi affido alla dottoressa Giorgia Raffaelli, che cura l'aspetto medico, l’integrazione ed il monitoraggio sanitario continuo”.

L'atleta non ha mancato occasione di raccontare tutte le sue esperienze sportive al Sindaco Mariano Gennari che, a buona ragione, lo ha definito un vero e proprio “ambasciatore sportivo” di Cattolica nel mondo. La sua impresa era stata presentata ai primi di luglio del 2018 all'interno della Sala Giunta del Palazzo Municipale, l'Amministrazione Comunale ha concesso, infatti, il patrocinio alla sua sfida dei “cinque continenti”. A fare un grosso in bocca al lupo a Pasini anche l'Assessore allo Sport Nicoletta Olivieri: “Siamo orgogliosi ed entusiasti di quanto sta facendo Pasini. Siamo di fronte ad un altro concittadino che porta alto nel Mondo il nome di Cattolica con le sue imprese sportive. Gli auguro di concludere con successo questa nuova ultramaratona”. Pasini ha ricambiato l'affetto fin qui dimostrato: “Voglio ancora una volta ringraziare per l'interesse e la partecipazione l'Amministrazione Comunale di Cattolica sperando di darle lustro attraverso questa impresa”.