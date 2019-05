Un weekend 'rosa' ricco di iniziative a Riccione: tutti gli appuntamenti

Eventi

Riccione

| 16:12 - 09 Maggio 2019

Viale Ceccarini a Riccione.

E’ in arrivo un altro week-end ricco di appuntamenti a Riccione, tra enogastronomia, mercatini, mostre e eventi dedicati ai più piccoli.

LA BICI TATTILE - DUE RUOTE PER APPRENDERE

In occasione del Maggio dei libri la biblioteca comunale propone un ricco programma di iniziative di promozione e invito alla lettura.

Da non perdere sabato 11 maggio l’inaugurazione della mostra La bici tattile. Due ruote per apprendere. Nell’anno dedicato allo sport e al Giro d’Italia anche la biblioteca comunale ha voluto interpretare per questa occasione il tema delle due ruote e lo ha fatto con la mostra a cura di Fernanda Pessolano e della Biblioteca della Bicicletta Lucos Cozza, con il suo corollario di laboratori tattili e creativi. La mostra, ideata e realizzata da Fernanda Pessolano con testi di Marco Pastonesi, è composta da 10 illustrazioni tattili dedicati ai 10 perché della bicicletta e da 15 postazioni da tavolo per il percorso con i ragazzi, una palestra tattile e giochi. Il taglio del nastro è in programma alle ore 15,30 e sarà seguito da un laboratorio e da una gustosa merenda in giardino (ore 17,30) in collaborazione con il Comitato Riccione Paese.

La mostra La bici tattile si potrà visitare fino a sabato 15 giugno negli orari di apertura della biblioteca (lunedì ore 14-19; dal martedì al sabato ore 9-19 orario continuato). In caso di maltempo le iniziative e i laboratori si svolgeranno nella galleria della biblioteca e in sala conferenze.

Tutti gli appuntamenti sono aperti al pubblico e gratuiti. Per la partecipazione ai laboratori creativi, a numero limitato, è richiesta la prenotazione telefonica o via e-mail.



I FIORI DEL MARE. FLOWER MARKET IN VIALE DANTE

Sabato 11 e domenica 12 maggio

Torna a Riccione la mostra mercato I fiori del mare, un intero week-end che colora Viale Dante trasformandolo in un giardino unico e straordinario. Sabato 11 e domenica 12 maggio il tour delle Piazze In Fiore organizzato da SGP Eventi e Comitato viale Dante, con la collaborazione del Comune di Riccione, porterà floricoltori provenienti da tutta Italia con le più belle piante e fiori per interni ed esterni.

Orario continuato dalle 9 alle 20, sabato anche alla sera.



CAMPIONATO INTERNAZIONALE COMBATTIMENTO OPEN RICCIONE 2019 6° EDIZIONE TAEKWONDO E 2° PARATAEKWONDO

L’undici e il dodici maggio il Play Hall (dalle ore 8.30 alle ore 18.30) ospita il Campionato Internazionale Combattimento Open Riccione 2019 6° edizione taekwondo e 2° edizione parataekwondo, organizzato dalle società Taekwondo Olimpic Cattolica e Taekwondo Riccione

Sono oltre 1500 gli iscritti provenienti da 20 regioni e 157 società di cui 5 dall’estero: Svizzera, Austria, Israele, Moldavia e Repubblica di San Marino. L’ingresso è libero.



#GIRORICCIONE

Rinviata per maltempo lo scorso fine settimana, è in programma per domenica 12 maggio la pedalata per bambini e famiglie organizzata da Bicifestival, insieme al Comune di Riccione, in collaborazione con i buon vicinato e il comitato di San Lorenzo.

Il pomeriggio di domenica (ritrovo alle ore 14) prevede di incontrarsi presso il giardino Turati di viale Puglia per una pedalata alla scoperta della città (assistita dal personale della Polizia Municipale), un percorso per tutte le età con destinazione parco della Resistenza dove a tutti i partecipanti verrà offerta la merenda.

Il percorso prevede di toccare i quartieri dove sono state allestite le uova di Pasqua giganti grazie al lavoro delle scuole riccionesi e dei buon vicinato e di fare tappa anche a Casa Pullè.

Lungo il tragitto sono previsti punti di ristoro grazie alla collaborazione di Conad.

Lo scopo della giornata è valorizzare ed incentivare l’utilizzo della bicicletta a partire dai più giovani, accompagnato dalla consapevolezza dei pericoli e del rispetto delle regole del codice della strada.

Al momento della partenza a tutti i bambini verrà regalata una t-shirt rosa che richiama il Giro d’Italia, a pochi giorni ormai dalla cronometro del 19 maggio, e coloro che si presenteranno con la patente del bravo ciclista riceveranno in omaggio un caschetto da bici da parte del Club Nautico.

La partecipazione è libera e gratuita e non è necessaria l'iscrizione.



OPEN DAY SCUOLA VELA

Sabato e domenica è in programma anche l’open day organizzato dal Circolo velico Città di Riccione, Club nautico e Spiaggia 151. Appuntamento sulla spiaggia libera di piazzale Roma sabato pomeriggio e domenica mattina.



MOSTRA IL CICLISMO IN ROMAGNA SECONDO CASADEI

A Villa Mussolini fino al 16 giugno si può visitare Il ciclismo in Romagna secondo Casadei, un progetto speciale in occasione della nona tappa del Giro d'Italia. Immagini, visioni e memorabilia dall’archivio fotografico di Secondo Casadei, storico fotoreporter delle bici. Orario: dalle 15 alle 20, ingresso libero.