Viale Dante di Riccione si colora di primavera con i 'fiori del mare'

| 16:03 - 09 Maggio 2019

Mostra mercato I fiori del mare a Riccione.

Torna a Riccione la mostra mercato I fiori del mare, un intero week-end che colora Viale Dante trasformandolo in un giardino unico e straordinario. Sabato 11 e domenica 12 maggio il tour delle Piazze In Fiore organizzato da SGP Eventi e Comitato viale Dante, con la collaborazione del Comune di Riccione, porterà floricoltori provenienti da tutta Italia con le più belle piante e fiori per interni ed esterni.

Regine della kermesse primaverile saranno le rose, presenti in tantissime varietà, da giardino e rampicanti, rare e antiche come la Variegata di Bologna risalente al 1900, con accese striature porpora su un fondo bianco crema, o la profumatissima rosa inglese Gertrude Jekyll, e ancora quelle di nuova produzione come Anna Molinari dedicata alla stilista di Blumarine o la New Immagine, dalle sfumature violette che ricordano l’ultra violet, eletto colore dell’anno da Pantone. Si potranno poi acquistare piante fiorite come le azalee, camelie, rododendri, calle, clematidi, tante surfinee tra cui anche la surfinea night sky, l’ibrido di petunia dal colore unico che ricorda un cielo stellato è il Delphinium, pianta erbacea ramificata, originaria dell’Asia, con più rami e fiori dal raro colore blu elettrico. Il mesembriantemo, detto anche amico del sole, è una delle più belle piante da fiore ad “effetto” anche per il balcone in colori arancio, lilla, giallo: si propaga rapidamente e forma cuscini di vegetazione molto colorati. Presenti anche le cicas, sia grandi che piccole per abbellire i giardini, i profumatissimi gelsomini e l'aloe vera, grandi orchidee e i bonsai da collezione, le bouganville, e dalla Sicilia arrivano gli arbusti di agrumi come gli arancini e i limoni. Inoltre tante piante da giardino, lavande, clematis, girasoli, nemesia, cosmea e l’addenda

Una delle novità di quest’anno è la Barba di Giove, ovvero il Drosanthemum hispidum: questa pianta, appartenente alla famiglia delle Aizoaceae e originaria del Sudafrica, non supera i 10 centimetri di altezza e si caratterizza per la sua bellissima e abbondante fioritura, da maggio fino a settembre.

Anche quest’anno la manifestazione dedica un’attenzione particolare agli appassionati dal pollice verde e della cucina bio. Potranno essere acquistati terricci e humus bio, per arricchire il proprio giardino, o erbe aromatiche da utilizzare in cucina per preparare gustose pietanze green style: dal rosmarino al basilico, dal timo al coriandolo, passando per la salvia, la santoreggia e le tantissime varietà di menta, pomodori, insalate, fagiolini, fragole ribes, more e tante tipologie di peperoncini. Inoltre sarà l’occasione per acquistare le peonie, che proprio in questi giorni stanno sbocciando nella loro breve e meravigliosa fioritura.

Si troveranno inoltre gigli, fresie, tulipani e primule, ma anche piante da interni, da giardino e da frutto e alcune rarità da non perdere.

Una delle caratteristiche che contraddistingue la manifestazione è l’attenzione alle tendenze green style; a chi ama coltivare erbe aromatiche in casa, da utilizzare in cucina per preparare gustose pietanze sarà soddisfatto, potrà trovare profumatissime erbe: dal rosmarino al basilico, dal timo al coriandolo, passando per la salvia, la santoreggia e le tantissime varietà di menta, oltre che a tanti tipi di peperoncini piccanti, le fragole e piccoli frutti come ribes, more e lamponi.

Tutti i floricoltori presenti sono produttori e potranno fornire consigli su come coltivare al meglio le piante e i fiori in esposizione.



Ingresso libero.

Orario continuato dalle 9 alle 20, sabato anche alla sera.