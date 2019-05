Rimini, le mura romane diventano un 'motel' dei senzatetto

Attualità

Rimini

| 15:53 - 09 Maggio 2019

Situazione di degrado in viale Matteotti a Rimini.

Una nicchia delle mura romane, nei giardini di viale Matteotti e di fronte alla scuola elementare Decio Raggi, trasformata in dormitorio. Alcuni cittadini hanno segnalato la situazione di degrado presente: qualcuno ha posizionato letto, comodino, tappetino scendiletto, una sedia, ma non solo; in un'altra nicchia è stato installato un paravento fai da te, forse a nascondere uno spazio utilizzato come bagno. "I giardini trasformati gradualmente in baraccopoli, in una zona di interesse archeologico", sottolinea un cittadino che chiede un rapido intervento delle forze dell'ordine. "Sono state fatte ripetute segnalazioni agli uffici comunali di competenza, ma niente, il degrado avanza", commenta amareggiato l'autore delle fotografie.