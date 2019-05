Riccione capitale del ciclismo, a giugno ospiterà la partenza del Giro d'Italia Under 23

Sport

Riccione

| 15:06 - 09 Maggio 2019

Il sindaco di Riccione Renata Tosi dà il via al Giro d'Italia U23 edizione 2018 (foto D.Casalboni).

Tra maggio e giugno 2019, l’Emilia-Romagna è la capitale del ciclismo. E mentre Bologna in questi giorni è in fermento per il via del 102° Giro d’Italia, anche Riccione conferma la propria vocazione ciclistica: tra poco più di un mese, infatti, ospiterà la partenza del Giro d’Italia Giovani Under 23.

La più impegnativa e prestigiosa corsa a tappe al mondo per ciclisti U23 si aprirà giovedì 13 giugno con un suggestivo cronoprologo sul lungomare di Riccione, con arrivo in viale Ceccarini. Nel pomeriggio, la prova contro il tempo sarà anticipata dal “Prologo Giro Under 23 Young”, appuntamento dedicato alle categorie Esordienti e Allievi.

Anche la prima frazione in linea del Giro d’Italia Giovani Under 23, venerdì 14 giugno, prenderà il via da Riccione per andare a concludersi a Santa Sofia, prima del trasferimento della carovana in Toscana. Il Giro d’Italia Giovani Under 23, in programma dal 13 al 23 giugno 2019, sosterà per tre giorni nel cuore di Riccione con il suo villaggio, i suoi partner e con gli eventi collaterali previsti, prima di toccare Toscana, di nuovo Emilia-Romagna, Lombardia, Trentino e Veneto.

“Siamo davvero contenti di aver trovato a Riccione una Amministrazione che è un partner a tutti gli effetti e ci ha aperto le porte della Città per la nostra carovana - dicono Marco Selleri e Marco Pavarini, direttore generale e direttore di organizzazione del Giro d’Italia Giovani Under 23 -. Dopo il via nel 2018, quest’anno il legame tra Riccione e Giro U23 si consolida con due intere giornate dedicate ai giovani talenti del ciclismo internazionale nell’ambito di una manifestazione dal format fresco e innovativo come Ride Riccione Week. È una sinergia importante, per noi che cerchiamo di portare innovazione nel ciclismo, su un territorio che dimostra una volta di più la propria volontà di investire con convinzione sulla bike economy”.

A metà giugno, Riccione diventerà per una settimana la vera e propria Capitale del ciclismo italiana. Il via del Giro d’Italia Giovani Under 23 sarà il momento più atteso nell’ambito della Ride Riccione Week (RRW), un evento internazionale unico dedicato alla bicicletta e alla mobilità sostenibile.

L’obiettivo della Ride Riccione Week, dal 9 al 16 giugno 2019, sarà quello di offrire a tutti, con stand, spettacoli, convegni, la granfondo Ride Riccione e tanti altri appuntamenti, la possibilità di visitare e conoscere il territorio romagnolo che, dal mare alle colline, si presta perfettamente alle uscite in bicicletta: non a caso, qui sono nati i primi Bike Hotel d’Italia.

Le tappe romagnole del Giro d’Italia Giovani Under 23 e la Ride Riccione Week si inseriscono in un ricco palinsesto di appuntamenti agonistici a Riccione nel 2019, a partire dal via della Settimana internazionale Coppi & Bartali e dalla cronometro del Giro d’Italia Riccione-San Marino in programma domenica 19 maggio.