Balconi fioriti, tutte le modifiche alla viabilità di Santarcangelo

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:20 - 09 Maggio 2019

Balconi fioriti a Santarcangelo.

Sono in corso i preparativi di Balconi Fioriti, la tradizionale manifestazione che, sabato 11 e domenica 12 maggio, riempirà vie e piazze del centro con piante, fiori e giardini, mostre, laboratori e spettacoli.

Per consentire la manifestazione, sono previste alcune modifiche alla viabilità. Dalle 14 alle 20 di venerdì 10 e lunedì 13 maggio sarà chiusa al traffico e alla sosta la via di piazza Ganganelli, mentre dalle 14 di venerdì 10 fino alle 20 di lunedì 13 maggio è vietato transito e sosta nelle piazze Ganganelli e Marini e nelle vie Molari, Matteotti, Saffi e Ludovico Marini. Dalle 15 alle 20 di venerdì 10 e dalle 8 alle 12 di lunedì 13 maggio i veicoli non potranno sostare ai civici 8,10,12 e 14 di via Andrea Costa.

Dalle ore 6 di sabato 11 maggio alle ore 6 di lunedì 13 maggio sarà invece vietato transito e sosta nelle vie Don Minzoni, Cavour, Verdi (tra le vie Marini e Bruno), Ludovico Marini, Andrea Costa (tra le vie Felici e Montevecchi), Felici (tra le vie Costa e Bruno), Battisti e De Bosis.

In piazza Ganganelli e via Garibaldi è vietata la sosta e il traffico dalle ore 6 alle ore 15 di lunedì 13 maggio ad eccezione dei mezzi autorizzati degli ambulanti del mercato.



Per quanto riguarda il piano parcheggi, le aree di sosta consigliate sono il piazzale Augusto Campana (a pagamento dalle 8 alle 21 di sabato 11 e domenica 12 maggio), il parcheggio Francolini, quelli nelle vie Tosi (stazione FS) e Pedrignone e in piazza della Fornace.