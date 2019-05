Il Comune di Santarcangelo cerca un gestore per il bar del Parco della Fiera

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:18 - 09 Maggio 2019

Bar della parco della Fiera di Santarcangelo.



È aperto il bando per l’affidamento in concessione del bar presso il Campo della Fiera, il più frequentato parco di Santarcangelo, per la durata di sei anni (eventualmente rinnovabili per altri sei). L’Amministrazione comunale affiderà con contratto di concessione al vincitore della gara il fabbricato in muratura e il gazebo ottagonale, mentre per la parte adibita a bagni pubblici il concessionario dovrà farsi carico della gestione, della pulizia e dalla manutenzione. In carico al privato, oltre al canone di locazione di 2.900 euro al mese, anche gli oneri di gestione e manutenzione dei bagni, le cui utenze resteranno però a carico dell’Amministrazione comunale.



Per partecipare al bando occorre presentare le offerte all’ufficio Protocollo del comune di Santarcangelo entro le ore 12 del 24 giugno 2019: la procedura di assegnazione avverrà tenendo conto sia dell’offerta economica che di quella tecnica (progetto di gestione, iniziative rivolte a famiglie e bambini, attività collaterali, nel parco e nell’arena, ecc.).



Entro le ore 12 di lunedì 17 giugno occorre invece fissare l’appuntamento per il sopralluogo obbligatorio scrivendo all’indirizzo di posta patrimonio@comune.santarcangelo.rn.it.