Test gratuiti della vista in piazza Tre Martiri il 16 e il 17 maggio

Eventi

Rimini

| 13:45 - 09 Maggio 2019

Unità mobile per lo screening visivo del Lions Club Montefeltro.

Due giorni per effettuare uno screening gratuito della vista: il Lions Club Ariminus Montefeltro, il Centro Raccolta Occhiali Usati e Oftalmica Galileo hanno organizzato l'iniziativa per giovedì 16 e venerdì 17 maggio in piazza Tre Martiri, con il patrocinio del Comune. Dalle 9.30 alle 18 ogni cittadino potrà sottoporsi ai test, effettuati da personale specializzato e autorizzato, mediante l'utilizzo di strumentazione specifica, per uno screening delle vista gratuito. I risultati, valutati dallo stesso personale e comunicati al soggetto testato, avranno indicazione riguardo l’adeguatezza della correzione e l’eventuale necessità di approfondire la verifica presso lo studio di un professionista della vista (medico oculista, ortottista o ottico optometrista) a libera scelta del soggetto stesso.