Medici in sella alle biciclette da Rimini a San Marino per promuovere le vaccinazioni

13:09 - 09 Maggio 2019

Medici in sella alle biciclette per salire da Rimini a San Marino e promuovere le vaccinazioni. L’attività congiunta tra i due territori, si concretizza in una “escursione in bici” che, dalla sede dell’Ausl Romagna al “Colosseo”, salirà fin sul Titano con punto di arrivo al Centro per la salute di Serravalle, al Centro Commerciale Atlante.



Ad attendere all’arrivo i ciclisti in camice un punto “ristoro” all’Atlante di Dogana, dove si trova il Centro per la Salute, intorno alle 17 di venerdì 10 maggio.



L’iniziativa prenderà il via intorno alle 16 a conclusione della Convention Nazionale dei Dipartimenti di Prevenzione con professionisti da tutta Italia, quando i ciclisti della squadra di ASD VaccinarSì, l’Associazione Sportiva Dilettantistica che promuove una corretta informazione sulle vaccinazioni, partiranno per un’escursione in bicicletta verso San Marino per sensibilizzare i cittadini sul valore sanitario delle vaccinazioni.



Il sito www.vaccinarsi.org infatti, è il portale di informazione medica e scientifica sulle vaccinazioni a cura della SITI, la Società Italiana di Igiene.

L’evento si inserisce all’interno delle iniziative per la promozione delle vaccinazioni di cui a fine aprile si è celebrata la giornata internazionale voluta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.



All’arrivo a San Marino, i medici dell’ASD Vaccinarsi saranno accolti dal personale dell’Istituto per la Sicurezza Sociale e saranno disponibili per fornire informazioni sulle vaccinazioni alla popolazione che sarà presente.



L’ISS intende ringraziare anche la direzione del Centro Commerciale Atlante per il supporto offerto all’iniziativa per favorire la cultura delle vaccinazioni.