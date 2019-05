Un sistema di ciclabilità unico per tutta la regione: se ne parla a Rimini il 14 maggio

Attualità

Rimini

| 13:00 - 09 Maggio 2019

Pista ciclabile in via Destra del Porto di Rimini.

La Regione Emilia-Romagna ha organizzato quattro incontri nel territorio regionale di presentazione ai Servizi regionali delle nuove “Linee guida per il sistema di ciclabilità regionale”, previste dalla legge ragionale n. 10/2017.

L’obiettivo, in coordinamento con il progetto europeo Prepair, è quello di diffondere i contenuti e l’approccio alle tematiche sulla ciclabilità, in connessione con una rigenerazione del territorio in tutti i suoi risvolti. A Rimini l’incontro è previsto per martedì 14 maggio presso la Sala del Giudizio Universale, Museo della Città, Via Luigi Tonini 1, dalle ore 9.30 alle ore 13.30.

Gli incontri, che sono rivolti in modo particolare a tecnici degli Enti pubblici e territoriali e ai liberi professionisti, si focalizzeranno sullo sviluppo della rete regionale per la mobilità ciclopedonale e sulla promozione della cultura ciclabile. “Elementi chiave nelle politiche della mobilità sostenibile della Regione Emilia-Romagna, dal momento che l’uso della bicicletta rappresenta un tipo di spostamento direttamente correlato con l’abbattimento dell’inquinamento ambientale, la sicurezza dei trasporti, il miglioramento della qualità della vita e la percezione del paesaggio e del territorio”. Motivazioni che si leggono anche sulla pagina della ‘Mobilità ciclopedonale’ del portale della Regione Emilia Romagna, alla base dei progetti che la regione finanzia e promuove con lo scopo di orientare i cittadini verso l’uso della bici per gli spostamenti individuali.