San Clemente, Movimento 5 Stelle presenta la sua squadra per le elezioni con una passeggiata

Attualità

San Clemente

| 12:31 - 09 Maggio 2019

La squadra di candidati a sostegno del candidato sindaco Sabrina Casamenti.

Sabrina Casamenti è il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle per il comune di San Clemente. Domenica 12 maggio, alle 17, la squadra di candidati si presenterà con una passeggiatva informativa, con partenza dal parco delle Magnolie a Sant'Andrea in Casale, con arrivo al parco dei Tigli a San Clemente. "Abbiamo ritenuto di partire dalla periferia per arrivare al Centro Storico del paese, per unire quello che finora tutti vedono ingiustamente come due realtà separate, il Nostro Comune di San Clemente", si legge in una nota del Movimento 5 Stelle di San Clemente. All'appuntamento saranno presenti il consigliere regionale Raffaella Sensoli e il senatore Marco Croatti.