The Bademaister(S), il duo di Cattolica lancia il nuovo singolo girato nella 'Regina'

| 12:17 - 09 Maggio 2019

I The Bademaister(S).

Ecco a voi i “The Bademaister(S)”. Un duo che sta già infiammando l'estate romagnola, anzi più precisamente quella cattolichina. Matteo Cammarata (classe '95), milanese di origine e cattolichino d'adozione e Andrea Baldinini (classe '96), da Gabicce Mare, hanno formato i The Bademaister(S), nel 2017, ma loro i bagnini li hanno fatti davvero. Venerdì 3 maggio, al Lamparino, hanno anche girato un videoclip del loro ultimo pezzo che si chiama appunto “Il Lamparino”, che è stata lanciata ufficialmente il 17 aprile su spotify e tutti gli altri portali online. Nei live si esibiscono come dei veri e propri bagnini. Tra le altre cose hanno anche realizzato delle infradito, dei pantaloncini e una maglia rossa con il loro logo da regalare ai loro primissimi fan.



Come è nata la canzone “Il Lamparino”?

«L'estate 2017 è stata la mia prima estate romagnola e le mie serate preferite erano sicuramente i martedì al Lamparino – racconta Matteo -. A giugno, durante una di queste notti, ho visto una ragazza seduta su piazza del tramonto. Parlava con un mio amico ma non l'avevo mai vista prima. Mi sono presentato e ho passato la serata a bere birra, ballare e passeggiare in riva al mare con lei. Per mesi non ci siamo sentiti ma, proprio il giorno in cui stavo tornando a Cattolica dalla Germania, mi ha scritto, un sesto senso pazzesco! – continua Matteo -Sono andato subito nel bar dove lavorava per prendere un caffè ed invitarla fuori la sera. Una volta usciti, quando eravamo sulla panoramica mi ha chiesto di scrivere un pezzo su di lei. Ci ho messo 5 minuti a scriverlo e ho voluto chiamarlo “Il Lamparino”, nonostante l'abbia nominato solo una volta nel testo. Questo perché il mio voleva essere sì un racconto sull'incontro con Chiara, ma ancor di più un omaggio alle serate romagnole e al mio primo anno da cattolichino. Per quanto riguarda il video, invece, il Comune di Cattolica ci ha concesso subito di girare, dandoci anche il patrocinio e, soprattutto, Gale, il dj dei martedì del Lamparino, ha apprezzato tanto il pezzo al punto di inserirlo nella scaletta della serata del martedì. Per l'incisione del brano, invece, ci siamo affidati ad Antonio Patanè, produttore musicale che ha lavorato con Vasco Rossi, Luca Carboni e l'Orchestra Casadei».



The Bademaister(s): la Genesi della band

Nel corso del 2017, in Germania, Matteo ha scritto tantissimi pezzi ed è salita in lui la voglia di portarli dal vivo. Inizialmente pensava di fare il solista e chiamare dei turnisti ma poi, vedendo la pubblicità del concorso “Gabicce Street Contest”, ha chiesto ad Andrea se aveva voglia di partecipare come duo acustico. Bisognava dare un nome al complesso e, dato che io avevo lavorato l'estate precedente come bagnino e visto che lui ha il brevetto di salvataggio, Matteo ha deciso di chiamare il gruppo "TheBademaister(S)", ovvero bagnini in tedesco, facendo così anche un piccolo omaggio alla sua esperienza in Germania. Bagnini in realtà si scrive “Bademeister”, ma visto che non ha mai imparato la lingua lo aveva scritto con la “A”, ironizzare sulla sua esperienza tedesca. La “S” è stata aggiunta, perché Bademeister non ha un plurale e quindi, per far capire che il nome era bagnini e non bagnino, hanno aggiunto questa lettera alla fine come si fa con l'inglese. Il locale Mojito di Cattolica li ha ingaggiati nell'estate 2018 come gruppo fisso per la stagione estiva: 1 esibizione ogni 2 settimane, e altri locali li hanno fatto suonare in giro per la zona. Sono stati chiamati a suonare sabato 11 Maggio al Parco le Navi di Cattolica per la Granfondo Squali in apertura del talk show di Paolo Cevoli.



Videoclip “Il Lamparino”

Il regista a cui sono state affidate le riprese è stato Alessandro Nunziata, che ha reso omaggio alla nostra terra con il film su Rasi e Spinelli: “Tutti morimmo a stento”. Ritornando al videoclip, i due performer hanno scelto circa 50 comparse, tutti ragazzi del luogo: da “Surf the Road”, che realizzano tavole da skate a “Ertbeat”, che creano maglie dal sapore estivo, passando per dj Gale del Lamparin