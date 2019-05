La Notte delle Streghe si prepara a tornare, dal 19 al 23 giugno

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 12:13 - 09 Maggio 2019

Uno spettacolare show di fuoco alla Notte delle Streghe di San Giovanni in Marignano.

La manifestazione “La Notte delle Streghe”, dopo il successo delle celebrazioni per il trentennale nel 2018, è pronta a tornare con tante nuove sorprese. In programma dal 19 al 23 giugno a San Giovanni in Marignano, l’evento sancisce ormai per tradizione l’inizio dell’estate della Riviera Romagnola e rappresenta un momento atteso ed imperdibile per marignanesi, turisti e visitatori che ogni anno affollano vicoli e piazze in attesa di incontrare magiche presenze, assaggiare prodotti tipici e specialità incantate e perdersi nel mercatino tra erbe, spezie e magiche pietre.

Nello studio condotto da Alessandro Sistri per il libro “La Notte delle Streghe, una festa di sogni e di segni” è stato fin da subito chiaro, come diversamente dalle aspettative, non fosse il fuoco l’elemento tradizionale di queste magiche notti, ma l’acqua.

Per questo, per proseguire la tradizione dell’evento e vestirla di novità, si è scelto di tornare appunto, all’acqua, secondo dei quattro elementi fondamentali, dopo il fuoco, ed elemento tradizionale cardine per la cultura romagnola.

Numerosi sono infatti, nella tradizione romagnola, i riferimenti al valore rituale dell’acqua, che, in questa magica notte (tra il 23 e il 24 giugno), ha spesso la forma della rugiada che si stende sui campi ed è ritenuta pura e portentosa come null’altro. Si riteneva infatti fosse in grado di sanare, al semplice contatto, i mali dell’uomo e di rendere efficaci, per i diversi usi, le erbe e le essenze vegetali.

L’acqua nella Notte di San Giovanni acquista dunque un potere magico-terapeutico. Lo testimonia per esempio la notissima “Acqua di San Giovanni”, preparata con diverse erbe nella magica Notte ed esposta all’aperto, con poteri che hanno del portentoso...

Proprio per questo nel dialetto si è soliti dire “La guaza ad San Zvan la guaress ogni malan” (la rugiada di San Giovanni guarisce ogni malanno).

È ben noto poi, come l’acqua influenzi gli influssi lunari… Per questo i temi che scandiranno questa nuove edizione, facendola nuova, sono appunto l’acqua e la luna.

Un’altra novità dell’evento è che l’organizzazione vorrebbe diventare ancora più condivisa, ancora più degli anno scorsi. Per questo ha convocato un incontro, aperto a tutti, cittadinanza, associazioni, commercio ed interessati, per lunedì 13 maggio alle ore 21.30 nella sala del consiglio comunale (via Roma n. 59).