Villa Verucchio, Alessandro Giovanardi racconterà le bellezze dell’arte del Trecento riminese

| 11:23 - 09 Maggio 2019

Affresco del Trecento presente nella Chiesa del Convento di Villa Verucchio.

Per la prima volta, anche una ‘trasferta’ in notturna per “I Maestri e il Tempo”. Il prossimo incontro della rassegna culturale curata da Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini e dalla Biblioteca Gambalunga si svolgerà venerdì 10 maggio alle 21.00 presso la Chiesa del Convento Francescano di Santa Croce, a Villa Verucchio.



A intervenire in questa eccezionale cornice serale sarà il curatore della rassegna Alessandro Giovanardi (Storico e critico d’Arte, Issr di Rimini, San Marino e Montefeltro), sul tema “Il ‘codice’ francescano della Passione. Il Trecento riminese a Villa Verucchio”. Un’affascinante chiacchierata sui protagonisti del Trecento riminese, formati alla ‘scuola’ di Giotto, e sulle loro splendide opere artistiche, all’interno di un luogo che – già da sé – è grande patrimonio culturale e artistico.



“Al centro della serata, il grande affresco del Trecento presente nella Chiesa del Convento – anticipa Alessandro Giovanardi, relatore e curatore della rassegna culturale “I Maestri e il Tempo” – una bella Crocifissione di un anonimo maestro riminese allievo di Giotto. Parlerò anche del grande e splendido Dossale (una pala d’altare lignea, a fondo oro e dipinta a tempera) di Giovanni Baronzio, anch’egli eccelso pittore riminese del Trecento, molto influenzato dalle raffinatezze bizantine e gotico-adriatiche. Queste opere sono un “codice” di tutti i sensi e i significati possibili della Passione: un imponente “libro” mistico-simbolico squadernato per immagini”.



A coloro che parteciperanno sarà fatto omaggio, fino ad esaurimento scorte, del raro volumetto monografico de “L’Arco”, Speciale Giovanni Baronzio, con saggi di Daniele Benati, Massimo Medica e Alessandro Giovanardi.

Al termine dell’incontro sarà offerto un piccolo rinfresco.



La rassegna “Parole e immagini: per i 400 anni della Biblioteca Gambalunga”, curata da Alessandro Giovanardi e Oriana Maroni, è patrocinata dall’Istituto per i Beni Artistici Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna e dall’Ufficio Scolastico Riminese che, con il MiUR, riconosce la partecipazione al ciclo come crediti per la formazione del personale docente.

Il ciclo “I Maestri e il Tempo” si svolge grazie al contributo di Centro Stampa Digitalprint e Momogenico.