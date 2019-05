Concerto di Primavera 2019: domenica 12 il secondo concerto al Lettimi

Eventi

Rimini

| 10:24 - 09 Maggio 2019

Tastiera pianoforte.

Domenica 12 maggio alle ore 11 presso l’Istituto Lettimi, in via Cairoli 44 a Rimini, si terrà il secondo “Concerto di Primavera 2019”.

La rassegna presenta alla città, nelle quattro domeniche di maggio, alcuni dei migliori talenti dell’Istituto.

In programma musiche di F. Mendelssohn-Bartholdy, G. Donizetti, F. Chopin, J. Brahms, M. Ravel e S. Rachmaninoff, interpretate da: Margherita Ambrosani, flauto; Nicolò Riccardi, clarinetto; Nicolò Giuliano Tuccia, pianoforte.

Con la collaborazione dei professori Paolo Fantini, clarinetto e Fabrizio Di Muro, pianoforte. Ingresso libero. Informazioni e programma dettagliato