Finale di stagione esplosivo al Jolly Disco Novafeltria con il closing party

10:11 - 09 Maggio 2019

Brindisi al Jolly Disco Novafeltria.

Sabato 11 maggio ultima data della stagione 2018-19 al Jolly Disco Novafeltria. Il "Closing Party" dà l'arrivederci al prossimo anno, con un'ultima grande notte di divertimento che chiude una stagione ricca di emozioni e sorrisi, nel segno della tradizione, per uno dei locali storici della movida riminese che è ancora in auge, a 50 anni dalla sua nascita. "La chiusura è una delle feste tradizionali della discoteca, molto sentita dai nostri fan, ci aspettiamo quindi una bella serata", spiega il gestore Francesco Pula. Nel cinquantesimo anno del Jolly, l'ultimo appuntamento di stagione vedrà un piccolo omaggio per 50 fortunati: "Un pensiero che abbiamo fatto appositamente per questa cinquantesima stagione, avevo piacere di lasciare questo piccolo ricordo". Sabato 11 maggio si ballerà come di consueto sulle due piste del Jolly con i generi Hip-Hop, Trap, Reggaton e commerciale.