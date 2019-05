Vetro sfondato e abiti rubati, spaccata nella boutique "Le proposte di Laura"

Cronaca

Riccione

| 08:28 - 09 Maggio 2019

La boutique "Le proposte di Laura" in viale Gramsci 58 a Riccione.

Intorno alle 5 di ieri - mercoledì 8 maggio - i malviventi hanno sfondato con un'utilitaria la vetrata della boutique "Le proposte di Laura" in viale Gramsci 58 a Riccione. La tecnica è sempre la stessa: un'auto in retromarcia usata come ariete per aprirsi un varco. Una volta dentro, i malviventi hanno arraffato in tutta fretta dagli espositori e scaffali decine di capi d’abbigliamento. Un lavoro in tutta velocità, poiché il frastuono del cristallo infranto e degli infissi in ferro ha svegliato molti residenti della zona. Tra vestiti rubati e quelli rovinati è di circa 60mila euro il conto per la titolare del negozio, giunta sul posto per fare il bilancio del furto assieme ai Carabinieri, che hanno acquisito le registrazioni delle telecamere della zona.