Incidente in A14, scontro fra camion e furgone: 40enne grave in ospedale

Pesaro

| 08:05 - 09 Maggio 2019

Incidente con ambulanza, foto di repertorio.

Un uomo di 40 anni è ricoverato all'ospedale di Pesaro in conseguenza alle ferite riportate dopo un incidente, occorso alle ore 5 di questa mattina - giovedì 9 maggio - sull'autostrada A14 al km 153, al confine tra il territorio di Rimini e Pesaro.

Stando alle prime informazioni raccolte sembra che a originare l'incidente sia stato un tamponamento, tra un furgone e un camion. Sul posto sono accorsi i Vigili del fuoco per estrarre il corpo del ferito dalle lamiere dell'abitacolo. Illeso invece il conducente dell'altro mezzo. A occuparsi dei rilievi la Polizia Stradale, che ha anche gestito il deflusso dei veicoli in transito.