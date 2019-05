Calcio C, primo trofeo perso dal Monza di Berlusconi: la Coppa Italia alla Viterbese

| 20:01 - 08 Maggio 2019

Con un gol di Atanasov praticamente a porta vuota in zona Cesarini la Viterbese ha battuto 1-0 il Monza e conquistato la Coppa Italia. Il Monza di Silvio Berlusconi ha tenuto fino alla fine, con la convinzione di poter portare a casa lo 0-0 che gli avrebbe consentito di portare a casa in trfeo dopo il successo per 2-1 nel match di andata. Invece a pochissimi minuti dallo scadere, a difesa completamente schierata, arriva la beffa. Grandissima delusione sicuramente per i giocatori del Monza ed anche per la Ternana che fino all'ultimo poteva sperare di dare un colore diverso alla propria stagione agguantando i playoff in extremis, nonostante il pessimo girone di ritorno.