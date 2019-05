Calcio giovanile, il Rimini Under 17 piega l'Italia Under 16 di Lega Pro a Spadarolo: 2-0

Sport

Il Rimini Under 17 allenato da mister Gabriele Vanni, reduce dal ko per mano del Catania dagli ottavi di finale play off, ha battuto sul campo di Spadarolo per 2-0 l'Italia Under 16 Lega Pro. Nei primi minuti l’Italia acquista un leggero predominio in campo rispetto ai biancorossi più attendisti ma col passar del tempo il Rimini padrone di casa segna l’1-0 con Montebelli che approfitta di uno svarione difensivo azzurro e supera il portiere azzurro Antonini. Poco dopo i ragazzi di mister Vanni raddoppiano: cross da sinistra in area azzurra e sottomisura di bomber Pecci con un tocco gonfia la rete. L’Italia reagisce ed attacca ma non riesce a sfondare fallendo alcuni tentativi a rete di Podda, Berardelli e Suliani. Una bella soddisfazione per la squadra di Vanni.