Rimini Calcio, per Variola lesione legamentosa della rotula del ginocchio sinistro: intervento riuscito

Sport

Rimini

| 19:21 - 08 Maggio 2019

Il centrocampista del Rimini Guido Variola è stato operato mercoledì.

Più grave del temuto l'infortunio patito domenica da Guido Variola durante il match Rimini-Renate. Il centrocampista è stato sottoposto agli opportuni accertamenti. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione legamentosa della rotula del ginocchio sinistro che ha reso necessario un intervento di ricostruzione. L’operazione, effettuata mercoledì, è perfettamente riuscita e i tempi di recupero sono stimati in 90 giorni. A Guido, dal Rimini F. C. tutto e dalla redazione di Altarimini.it, un grosso in bocca al lupo per un rapido e pieno recupero.