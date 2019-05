L'ex procuratore di Rimini Giovagnoli promosso dal Csm, insediato ufficialmente a Modena

Attualità

16:42 - 08 Maggio 2019

L'ex procuratore di Rimini Giovagnoli.

Si è insediato ufficialmente mercoledì mattina nel suo ruolo di procuratore capo a modena Paolo Giovagnoli. L'insediamento Arriva a seguito della decisione del plenum del Csm di febbraio che si è espresso, dopo il ricorso di Giovagnoli alla nomina di Lucia Musti. Dopo anni alla direzione distrettuale antimafia e pm nella procura di Bologna e poi di capo procuratore a Rimini ora approda a Modena, dopo un breve periodo in procura generale; ora a Modena terminerà la sua carriera in magistratura. "Sono onorato di ricoprire questo ruolo - ha detto nella cerimonia di insediamento - Resterò qui fino a che smetterò di lavorare in magistratura cercando di fare il mio meglio. Il compito della Procura è quello di assicurare il rispetto della legalità. Spero di essere all'altezza di questo ruolo".