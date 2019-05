Alieni in arrivo da tutto l'universo, da giovedì a domenica torna la Starcon

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 16:20 - 08 Maggio 2019

Doug Jones discovery.

Alieni di tutte le razze e di tutte le forme stanno per atterrare al Palacongressi di Bellaria Igea Marina. Da giovedì 9 a domenica 12 sarà di scena la Starcon 2019 multiconvention di fantascienza, scienza, fantasy e tanto altro. Quattro giorni con ospiti internazionali, giochi, incontri e divertimento. Sarà possibile imparare una lingua aliena con le lezioni di klingon, tentare la fuga con la Escape Room a tema, ammirare la mostra di fantamodellismo, partecipare al gioco di ruolo notturno Kobayashi Maru Game e non solo.



GLI OSPITI. Doug Jones, poliedrico attore e mimo dalla vasta carriera. Ha interpretato Silver Surfer ne “I Fantastici 4 e Silver Surfer”, ha partecipato ad Hellboy, "Il labirinto del Fauno", "Batman il ritorno" e tanti altri. Attualmente è impegnato nella nuova serie Netflix "Star Trek Discovery" nel ruolo dell'alieno kelpiano Saru. Doug Jones incontrerà i partecipanti sabato e domenica alle 16.30.

Un'altra ospite dal mondo di Star Trek è Marina Sirtis, tra le protagoniste della serie tv Star Trek The Next Generation e in quattro film della saga nel ruolo del consigliere Deanna Troi. L'incontro con Marina Sirtis sarà venerdì alle 18 e sabato alle 15.

Miltos Yerolemou attore inglese è uno dei protagonisti del Trono di Spade nel ruolo di Syrio Forel, ha anche preso parte a "Star Wars - Il risveglio della Forza". E' esperto di combattimento con la spada e durante la Starcon terrà dei seminari per imparare la "danza dell'acqua" un particolare tipo di scherma.

Gli incontri con Yerolemou saranno sabato alle 10 e domenica alle 15.

Altro gradito ospite sarà Julian Glover un attore inglese dalla carriera lunghissima e poliedrica. Ha partecipato a Star Wars, Doctor who, James Bond, Indiana Jones, Harry Potter, praticamente ogni saga televisiva o cinematografica l'ha avuto tra i protagonisti. Julian Glover sarà sul palco sabato e domenica alle 15.45.

Donald Fullilove è stato uno dei protagonisti di "Ritorno al futuro" nel ruolo del sindaco Goldie Wilson di Hill Valley e il nipote Goldie Wilson III in “Ritorno al futuro parte II”. E' attore, doppiatore ed ha partecipato a tantissime produzioni televisive e cinematografiche. L'incontro con Fullilove sarà sabato e domenica alle 11.

Sarà inoltre presente Moreno Burattini, sceneggiatore di fumetti, autore teatrale. Attualmente è la penna dalla quale escono le storie di Zagor. L'incontro con Moreno Burattini è fissato domenica alle 10.

Il "Premio Alberto Lisiero per la divulgazione del fantastico" sarà assegnato al Maestro Vince Tempera autore di colonne sonore diventate immortali. L'incontro con il Maestro sarà sabato alle 18 mentre il premio sarà consegnato in serata durante la sfilata dei costumi.

Spazio alla scienza con gli incontri tenuti dal Dottor Giuseppe Pisana laureato in Fisica, Astrofisica e Cosmologia "Ultime dal cielo: la foto del secolo dell'astrofisica" e dal giornalista e divulgatore Paolo Attivissimo "Un piccolo passo, l'avventura della Luna".

Saranno presenti allestimenti a tema, tra cui anche la Delorean di Ritorno al Futuro.

Novità importante di questa edizione la presenza di eventi specifici dedicati al mondo dei Klingon, l'orgogliosa razza guerriera dell'universo di Star Trek. Si svolgerà infatti "Kronos One I giorni dell'onore", la prima edizione della convention klingon organizzata dall'Italian Klinzha Society – Ass. Culturale.